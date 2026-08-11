Власти Швейцарии включили 45 организаций РФ и 9 физлиц в санкционный список

Швейцария расширила список антироссийских санкций 45 организациями Власти Швейцарии включили 45 организаций РФ и 9 физлиц в санкционный список

Москва11 авг Вести.Вслед за Евросоюзом швейцарские власти расширили список антироссийских санкций, добавив 45 организаций и 9 физических лиц. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата конфедерации по экономике.

Отмечается также, что меры вступают в силу в 23:00 11 августа (00:00 мск 12 августа).

В список физлиц попали исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, бывший глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и бизнесмен Тахир Гараев. Им вменяется в вину связи с российским ОПК и так называемым теневым флотом.

В списке компаний фигурируют организации, связанные с производством беспилотников, военной электроники и поставками компонентов.

Ранее в МИД РФ заявили, что последствия антироссийской политики становятся для стран Евросоюза все более ощутимыми, а введенные против России ограничения негативно отражаются на самих европейских государствах.