Москва11 авгВести.Вслед за Евросоюзом швейцарские власти расширили список антироссийских санкций, добавив 45 организаций и 9 физических лиц. Об этом говорится в заявлении Госсекретариата конфедерации по экономике.
Отмечается также, что меры вступают в силу в 23:00 11 августа (00:00 мск 12 августа).
В список физлиц попали исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко, бывший глава Объединенной судостроительной корпорации Алексей Рахманов и бизнесмен Тахир Гараев. Им вменяется в вину связи с российским ОПК и так называемым теневым флотом.
В списке компаний фигурируют организации, связанные с производством беспилотников, военной электроники и поставками компонентов.
Ранее в МИД РФ заявили, что последствия антироссийской политики становятся для стран Евросоюза все более ощутимыми, а введенные против России ограничения негативно отражаются на самих европейских государствах.