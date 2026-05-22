Швейцария частично присоединилась к 20-му пакету европейских санкций против РФ

Москва22 мая Вести.Правительство Швейцарии объявило о частичном присоединении к 20-му пакету антироссийских санкций Европейского союза (ЕС). Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Согласно сообщению швейцарского правительства, ограничения затронут 115 физических лиц и 60 юридических. В Берне уточнили, что меры вступят в силу в 23.00 22 мая (00.00 мск 23 мая).

20-й пакет санкций ЕС, принятый 23 апреля, включал 117 физлиц и 60 юрлиц. Швейцария, не входящая в Евросоюз, периодически присоединяется к его ограничительным мерам.

Ранее постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что швейцарский нейтралитет уже иссяк. По его словам, заявлениям Берна о нейтральной позиции противоречит присоединение ко всем ограничениям против Москвы.