Москва18 мая Вести.От швейцарского нейтралитета ничего не осталось, поскольку страна присоединилась ко всем антироссийским санкциям. Об этом заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

По его словам, Швейцария в качестве председателя ОБСЕ продолжает указывать на свою нейтральную позицию.

Но при этом нейтралитет их, он, конечно, условный, потому что они присоединились ко всем санкциям, к которым они не должны были бы, по идее, присоединяться, если речь идет о нейтральной стране заявил российский дипломат

Как отметил Полянский, нейтралитет Швейцарии существует только на словах, поскольку в стране опасаются обвинений в том, что швейцарцы "идут на поводу у России".

И вот нет ответа на то, что все-таки нейтралитет это или нет. С нашей точки зрения, от швейцарского нейтралитета ничего не осталось добавил Полянский

Он также рассказал, что председательство Швейцарии в ОБСЕ не дотягивает до беспристрастности. По его словам, Швейцария не хочет выбиваться из западного лагеря и из группы поддержки ЕС, так как им не хватает смелости и влияния.

При этом ранее Полянский заявил, что у России есть возможность вести диалог с ЕС в рамках ОБСЕ, поскольку в организации внимательно воспринимают заявления РФ.