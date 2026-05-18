Москва18 мая Вести.ОБСЕ продолжает использовать бело-черную трактовку истории вместо рассмотрения причин конфликта на Украине, заявил постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский в интервью РИА Новости.

В ОБСЕ не хотят выяснять предпосылки конфликта на Украине, отметил Полянский.

Истории до 24 февраля 2022 года у ОБСЕ не существует. Все, что было до этого, перевернуто. Вся история началась с того, что вдруг ни с того ни с сего агрессивная Россия напала на Украину, которая была такая белая и пушистая, стремилась в Европу и никаких нарушений нигде не допускала. Вот их упрощенная бело-черная трактовка истории, с чем мы, естественно, не соглашаемся приводит РИА Новости слова Полянского

Пока ОБСЕ не изменит свой подход, конструктивный диалог по урегулированию конфликта на площадке ОБСЕ невозможен, отметил Полянский.

Между тем Швейцария хочет поучаствовать в украинском урегулировании. Полянский подчеркнул, что от нейтралитета Швейцарии ничего не осталось, поскольку страна присоединилась ко всем санкциям против России. Председательство Швейцарии в ОБСЕ недотягивает до беспристрастности, заключил постпред.