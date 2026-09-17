Путин подписал указ о переводе активов "Ашан" и Nestle во временное управление

Активы "Ашан" и Nestle в РФ передали во временное управление "Л.Е.В. Менеджмент" Путин подписал указ о переводе активов "Ашан" и Nestle во временное управление

Москва17 сен Вести.Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому активы российской "дочки" французского ретейлера Аuchan и швейцарского продовольственного концерна Nestle переходят во временное управление российской компании "Л.Е.В. Менеджмент".

Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Кроме того, та же компания получила в управление активы FM Logistics и Bati Logistics, а также ООО "Ле Монлид" (бывшая "Леруа Мерлен").

АО "Л.Е.В. Менеджмент" зарегистрировано в Москве в октябре 2024 года. Генеральным директором компании является Андрей Краюшкин. Активной деятельности, судя по раскрытой отчетности за 2025 год, компания на тот момент не вела.

У торговой сети "Ашан" в России сейчас насчитывается 230 магазинов в 100 городах. Компания Nestle владеет в РФ шестью производственными площадками. После 2022 года компания заявила, что сосредоточится в России на выпуске продуктов первой необходимости.

В конце прошлого года торговая сеть "Ашан" опровергала слухи об уходе с российского рынка.