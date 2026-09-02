Мантуров: несколько предприятий могут перейти под временное управление

Мантуров назвал объекты, которые могут оказаться под временным управлением Мантуров: несколько предприятий могут перейти под временное управление

Москва2 сен Вести.Правительство России определило перечень предприятий, которые могут в первую очередь перейти под временное управление из соображений безопасности. Об этом на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) вице-премьер Денис Мантуров.

По словам Мантурова, власти уже указывали данным организациям на недостатки в работе по обеспечению безопасности своих объектов.

Есть предприятия, которым уже неоднократно указывали на недостатки в их работе по обеспечению безопасности и восстановлению пострадавших объектов. Не стану их называть, но вопросы по ним будут рассматриваться в первую очередь приводит слова вице-премьера ТАСС

Также чиновник отметил, что конкретные меры усиления безопасности на данных объектах будут обсуждаться отдельно для каждого предприятия и в закрытом режиме.

Отмечу, что в отношении средств и способов защиты объектов, в том числе пассивной, у нас уже накоплен огромный опыт, имеются рекомендации, одобренные компетентными органами каталоги соответствующей российской продукции, которые доводятся до предприятий сказал Мантуров

Президент России Владимир Путин 24 августа подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут быть переданы во временное управление по решению кабмина РФ, если их владельцы не справились с обеспечением должного уровня безопасности.