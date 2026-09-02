Москва2 сен Вести.Временное управление объектом критической инфраструктуры завершится после устранения угроз его безопасности либо окончания восстановительных работ. Об этом первый вице-премьер России Денис Мантуров сообщил на полях Восточного экономического форума.

По его словам, решение как о введении, так и о прекращении такого режима будет приниматься на высшем государственном уровне. Основания для применения механизма уже закреплены в действующих нормативных актах и решениях уполномоченных органов.

Мантуров уточнил, что единых рекомендаций для всех предприятий не предусмотрено из-за отраслевых различий, передает ТАСС.

Временное управление может быть введено, если собственник не принимает или несвоевременно принимает необходимые меры безопасности, нарушает установленные требования либо отказывается оперативно восстанавливать поврежденный объект, заключил вице-премьер.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому объекты критической инфраструктуры могут быть переданы во временное управление по решению кабмина РФ, если их владельцы не справились с обеспечением должного уровня безопасности.

По словам главы государства, речи о национализации таких объектов не идет. Документ призван объединить усилия Минобороны, правоохранительных органов, региональных и муниципальных властей для защиты стратегически важных объектов.