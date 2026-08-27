Кабмин создал подкомиссию для бесперебойной работы ключевых отраслей Мантуров возглавил новую подкомиссию кабмина по устойчивости ряда отраслей

Москва27 авг Вести.В правительстве России создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Новую структуру возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями назначены вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолий Концевой.

Подкомиссия создана в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкций говорится в сообщении кабмина

Подкомиссия будет координировать работу ведомств, готовить предложения по повышению устойчивости значимых отраслей и контролировать выполнение утвержденных мер.

Ранее Мантуров заявил, что новый о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ усилит защиту предприятий от атак ВСУ. По его словам, государство будет временно брать эту задачу на себя.