Москва27 авгВести.В правительстве России создана подкомиссия по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.
Новую структуру возглавил первый вице-премьер Денис Мантуров. Его заместителями назначены вице-премьеры Александр Новак и Дмитрий Григоренко, а также заместитель начальника Генерального штаба ВС РФ Анатолий Концевой.
Подкомиссия создана в рамках правкомиссии по устойчивости экономики в условиях санкцийговорится в сообщении кабмина
Подкомиссия будет координировать работу ведомств, готовить предложения по повышению устойчивости значимых отраслей и контролировать выполнение утвержденных мер.
Ранее Мантуров заявил, что новый о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры РФ усилит защиту предприятий от атак ВСУ. По его словам, государство будет временно брать эту задачу на себя.