Мантуров назвал задачи по развитию торговли в России Мантуров: России нужно развивать торговлю с учетом технологических вызовов

Москва25 июл Вести.России необходимо активно работать над совершенствованием регулирования в торговле с учетом технологических вызовов времени. Об этом заявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Перед нами стоят задачи по развитию нормативной базы, которая будет соответствовать вызовам времени​​​. Российская торговая отрасль в сравнении с другими странами демонстрирует уникальную гибкость и стабильность товаропроводящей сети, и нам важно, выстраивая регулирование, сохранить эти качества цитирует его РИА Новости

Мантуров подчеркнул, что торговля в РФ следует современным тенденциям. В частности, в ней активно используются различные цифровые решения и роботизация. Так, отрасль постепенно становится катализатором развития новых технологий. По словам Мантурова, это заметно по динамичному внедрению складских роботов и роботов-доставщиков на предприятиях, а также по использованию алгоритмов машинного зрения.