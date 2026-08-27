Минпромторг составил список из 167 критически важных объектов Минпромторг РФ составил список из 167 критически важных объектов

Москва27 авг Вести.Минпромторг России совместно с представителями бизнеса определил 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Уточняется, что первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провел первое заседание подкомиссии по обеспечению бесперебойного функционирования отдельных отраслей экономики. Подкомиссию создали для исполнения указа президента РФ о мерах по обеспечению безопасности объектов критической инфраструктуры.

Уже подготовлен список из 167 площадок для включения в перечень критически важных объектов говорится в сообщении

В ходе заседание Мантуров отметил, что общей задачей является снижение уязвимости объектов критической инфраструктуры для поддержания непрерывной работы базовых для экономики, жизнеобеспечения и нацбезопасности предприятий.

Ранее правительство России утвердило меры поддержки бизнеса, пострадавшего от атак беспилотников ВСУ. Поддержку получат предприниматели, понесшие ущерб на сумму свыше 5% их годового дохода.