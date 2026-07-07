Новак заявил, что ситуация в экономике полностью контролируема Новак: ситуация в экономике полностью контролируема

Москва7 июл Вести.Ситуация в экономике России остается полностью контролируемой, заявил вице-премьер РФ Александр Новак по итогам прошедшего совещания по текущей ситуации в экономике, сообщает пресс-служба правительства.

Александр Новак отметил, что ситуация в экономике остается полностью контролируемой, и поручил продолжить мониторинг основных макроэкономических показателей для своевременного реагирования на внешние и внутренние вызовы говорится в сообщении

В кабмине также сообщили, что Минфину РФ поручено доложить о ситуации на фондовом рынке в контексте реализации федерального проекта "Развитие финансового рынка" в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Ранее председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина озвучила основной ограничитель для российской экономики.