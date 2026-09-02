Москва2 сенВести.Указ, позволяющий правительству России вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, не предусматривает их национализацию.
Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.
Глава государства пояснил, что документ призван объединить усилия региональных и муниципальных властей, правоохранительных органов и Министерства обороны для защиты стратегически важных объектов.
Нет, конечно, никакой национализации. Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничегоподчеркнул российский лидер
Ранее Путин подписал указ, по которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не справились с обеспечением должного уровня безопасности, могут быть переданы во временное управление по решению кабмина РФ.