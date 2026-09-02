Путин: указ о защите инфраструктурных объектов не подразумевает национализацию

Путин опроверг национализацию в приказе о временном управлении Путин: указ о защите инфраструктурных объектов не подразумевает национализацию

Москва2 сен Вести.Указ, позволяющий правительству России вводить временное управление на объектах критической инфраструктуры, не предусматривает их национализацию.

Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пресс-подходе по итогам визита в Киргизию.

Глава государства пояснил, что документ призван объединить усилия региональных и муниципальных властей, правоохранительных органов и Министерства обороны для защиты стратегически важных объектов.

Нет, конечно, никакой национализации. Даже нужно выбросить из головы, не было в мыслях такого ничего подчеркнул российский лидер

Ранее Путин подписал указ, по которому объекты критической инфраструктуры, владельцы которых не справились с обеспечением должного уровня безопасности, могут быть переданы во временное управление по решению кабмина РФ.