Путин: удары ВСУ по российским торговым судам не нанесли критического ущерба Президент РФ оценил последствия атак ВСУ примерно в 1% ВВП России

Москва2 сен Вести.Атаки Вооруженных сил Украины на российские торговые суда не привели к критическому ущербу для экономики страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов после завершения визита в Киргизию.

По словам российского лидера, экономические последствия произошедшего можно оценить примерно в 1% от валового внутреннего продукта России.

Президент подчеркнул, что нанесенный в результате атак ущерб, несмотря на его масштаб, не является критичным для российской экономики.

Кроме того, Путин сообщил, что Вооруженным силам России поставлена задача наносить ответные удары по энергетическим объектам на территории Украины.

Глава государства сделал соответствующие заявления в ходе общения с представителями СМИ по итогам своего визита в Киргизию.