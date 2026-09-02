Москва2 сенВести.В России продолжаются работы по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сегодняшний день остается восстановить примерно 10% таких объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.
По словам главы государства, важно не только завершить ремонт оставшихся предприятий, но и обеспечить надежную защиту уже восстановленных объектов, чтобы они вновь не подверглись повреждениям.
Путин отметил, что для повышения безопасности критически важных объектов был подписан специальный указ. Документ предполагает координацию действий федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, правоохранительных структур и Минобороны.
Конечно, нельзя ничего исключить. Может что-то и прорваться, где-то там защита [не сработает], не всегда все получается, но направлено именно на это. Результаты естьотметил президент
В конце августа Путин подписал указ, расширяющий полномочия правительства РФ в отношении объектов критической инфраструктуры. В частности, кабмин получил возможность вводить временное управление на предприятиях, собственники которых не обеспечили выполнение необходимых требований безопасности. Аналогичный механизм может применяться, если восстановительные работы на поврежденных объектах затягиваются.