Путин рассказал сколько поврежденных НПЗ осталось восстановить в России Путин: в России осталось восстановить около 10% поврежденных НПЗ

Москва2 сен Вести.В России продолжаются работы по восстановлению нефтеперерабатывающих заводов, поврежденных в результате атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). На сегодняшний день остается восстановить примерно 10% таких объектов, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопросы журналистов.

По словам главы государства, важно не только завершить ремонт оставшихся предприятий, но и обеспечить надежную защиту уже восстановленных объектов, чтобы они вновь не подверглись повреждениям.

Путин отметил, что для повышения безопасности критически важных объектов был подписан специальный указ. Документ предполагает координацию действий федеральных и региональных властей, органов местного самоуправления, правоохранительных структур и Минобороны.

Конечно, нельзя ничего исключить. Может что-то и прорваться, где-то там защита [не сработает], не всегда все получается, но направлено именно на это. Результаты есть отметил президент

В конце августа Путин подписал указ, расширяющий полномочия правительства РФ в отношении объектов критической инфраструктуры. В частности, кабмин получил возможность вводить временное управление на предприятиях, собственники которых не обеспечили выполнение необходимых требований безопасности. Аналогичный механизм может применяться, если восстановительные работы на поврежденных объектах затягиваются.