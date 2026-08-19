Москва19 авг Вести.Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ принять программу восстановления поврежденных при атаках логистических и складских мощностей. Об этом он объявил в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Вместе с тем, логистические, складские мощности, конечно, требуют восстановления, в том числе при участии государства. И в этой связи прошу правительство принять соответствующую программу сказал глава государства

Президент также подчеркнул важность восстановления поврежденных объектов на качественно новом технологическом уровне.

Ранее Путин заявил, что критических последствий для российской экономики от террористических атак Украины нет и быть не может.