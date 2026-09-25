Ни одно враждебное действие Украины не остается без ответа, заявил Путин Путин: РФ отвечает на каждое действие киевского режима

Москва25 сен Вести.Россия отвечает на все враждебные действия киевского режима. Будь-то удары по складам или попытки устроить морскую блокаду. Об этом журналистам во время пресс-подхода заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер добавил, что эти ответы оказались настолько чувствительными, что на Украине заговорили о перемирии.

Мы по каждой позиции начали отвечать. Судя по всему, ответные действия российских вооруженных сил оказались настолько чувствительными и разрушительными для противника, что сейчас они опять активно поднимают вопрос о перемирии по нескольким направлениям – энергетическое, то есть готовы уже не бить по нашим НПЗ, воздушное – взаимно прекратить удары добавил Путин

25 сентября Минобороны РФ сообщило об ударе беспилотниками по логистическому центру в Киевской области. Военные пояснили, что там хранились товары двойного назначения, предназначенные для ВСУ.

Ранее пресс-секретарь президент РФ Дмитрий Песков сообщил, что попытки киевского режима бить по российским танкерами и торговым судам привели к ответным действиям.