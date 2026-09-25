Песков: атаки Киева на российские суда вызвали ответ Москвы Песков сообщил, что реакцию Москвы вызвали атаки Киева на российские суда

Москва25 сен Вести.Атаки киевского режима на российские и иностранные суда и танкеры вызвали ответную реакцию Москвы. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вы знаете, что украинская сторона начала наносить удары по нашим торговым судам, по нашим танкерам, по торговым судам и танкерам под иностранными флагами, в том числе имеющим отношение к Соединенным Штатам Америки, стала уничтожать беспилотниками турецкие торговые суда. И конечно, это вызвало ответные действия со стороны Российской Федерации подчеркнул представитель Кремля.

В ночь на 22 сентября российские войска нанесли массированный удар по промышленным предприятиям Украины, , а также по морским судам, перевозящим оружие и боеприпасы.

24 сентября на встрече в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Турецком доме в Нью-Йорке президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потребовал от главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить нападения на торговые суда в Черном море.