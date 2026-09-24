Москва24 сенВести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить нападения на торговые суда.
Эрдоган и Зеленский встретились в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Турецком доме в Нью-Йорке.
Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведениязаявили в администрации турецкого лидера
По словам Эрдогана, Анкара готова к продолжению усилий по мирному урегулированию.
Президент Турции сообщил, что Анкара продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонамиуточнили в турецкой администрации
Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве разочарованы итогами встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.