Эрдоган потребовал от Зеленского обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Эрдоган потребовал от Зеленского остановить атаки на торговые суда Эрдоган потребовал от Зеленского обеспечить безопасное судоходство в Черном море

Москва24 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к главе киевского режима Владимиру Зеленскому с требованием обеспечить безопасное судоходство в Черном море и прекратить нападения на торговые суда.

Эрдоган и Зеленский встретились в рамках 81-й сессии Генассамблеи ООН в Турецком доме в Нью-Йорке.

Наш президент подчеркнул, что необходимо принять меры по обеспечению безопасности судоходства в Черном море, что нападения на торговые суда недопустимы и что мы ожидаем от сторон ответственного поведения заявили в администрации турецкого лидера

По словам Эрдогана, Анкара готова к продолжению усилий по мирному урегулированию.

Президент Турции сообщил, что Анкара продолжит работу по возобновлению прямых переговоров между сторонами уточнили в турецкой администрации

Ранее украинские СМИ сообщали, что в Киеве разочарованы итогами встречи Зеленского с президентом США Дональдом Трампом на полях ГА ООН.