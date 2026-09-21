Эрдоган вышел за ограждение в Нью-Йорке к плачущему младенцу Anadolu: Эрдоган в Нью-Йорке вышел из зоны безопасности ради плачущего ребенка

Москва21 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Нью-Йорке попросил открыть для него проход через защитное ограждение, чтобы подойти к семье с плачущим младенцем. Об этом сообщило агентство Anadolu.

Эрдоган поинтересовался, почему ребенок плачет. Он решил подойти к ожидавшей его семье.

Эрдоган заметил младенца в толпе. Он распорядился открыть защитное ограждение и попросил семью подойти к нему передает турецкое информагентство

Турецкая семья с ребенком приехала в США из ФРГ. Около четырех часов родители ребенка прождали президента Турции под дождем. Мухаммед Уркер и его жена Серра пояснили, что их сын расплакался из-за большого количества людей вокруг. Реджеп Тайип Эрдоган успокоил ребенка и подарил ему золотую монету.

Эрдоган прилетел в Нью-Йорк для участия в 81-й сессии Генассамблеи ООН. Турецкий президент выступит с трибуны Генеральной Ассамблеи 22 сентября, а 23 сентября - на мероприятии генерального секретаря ООН по вопросам климата.

Темами выступления Эрдогана на ГА ООН станут геноцид Израиля в Газе, признание Палестины и призыв повлиять на политику Израиля на Ближнем Востоке. Также в Нью-Йорке он проведет встречи с главами государств и правительств. Эрдоган также заявил, что ждет от США шагов по урегулированию украинского кризиса.