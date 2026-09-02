Эрдоган заявил Путину о готовности Турции содействовать миру на Украине

Турция готова содействовать миру на Украине Эрдоган заявил Путину о готовности Турции содействовать миру на Украине

Москва2 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке выразил готовность Анкары содействовать мирному урегулированию конфликта на Украине.

По словам турецкого лидера, Анкара рассчитывает на скорейшее завершение конфликта и начало мирного процесса между Россией и Украиной. Эрдоган отметил, что Турция играет важную роль в урегулировании конфликтов в регионе.

Мы заявили господину Путину, что готовы сделать все, что в наших силах, ради мира сказал Эрдоган журналистам на борту самолета по возвращении из Бишкека

Встреча Эрдогана и Путина состоялась 1 сентября на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Бишкеке. Стороны обсудили двусторонние отношения и международную повестку.

Турция ранее неоднократно заявляла о готовности выступать посредником между Москвой и Киевом. Анкара поддерживает рабочие отношения с обеими сторонами конфликта и ранее участвовала в дипломатических инициативах, связанных с украинским урегулированием.