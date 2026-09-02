Эрдоган оценил итоги встречи с Путиным в Бишкеке Эрдоган назвал продуктивными переговоры с Путиным в Бишкеке

Москва2 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган назвал продуктивной и дружеской встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Бишкеке, пишет ТАСС.

В ходе переговоров лидеры обсудили все вопросы, касающиеся двусторонних отношений Анкары и Москвы.

У нас состоялась двусторонняя встреча с господином [Владимиром] Путиным. В ходе нее мы обсудили развитие событий между Россией и Украиной, и встреча была очень продуктивной. Она прошла в очень дружественной атмосфере заявил турецкий лидер журналистам своего пула

Ранее Путин и Эрдоган провели встречу в формате "один на один", ключевой темой которой стала ситуация в акватории Черного моря.