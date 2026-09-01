Путин назвал Турцию одним из привилегированных партнеров России Путин: Турция – один из привилегированных партнеров России

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом на переговорах на полях Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке назвал Турцию одним из привилегированных партнеров РФ как во внешнеполитической сфере, так и в экономике.

Турция – один из наших привилегированных партнеров и во внешнеполитической сфере, и в сфере экономики сказал российский лидер

31 августа Путин прибыл в Киргизию, где принимает участие в саммите ШОС.

Переговоры президентов стартовали в государственной резиденции "Ала-Арча" в Зале аксакалов. Ожидается, что лидеры затронут ситуацию в Черном море, украинскую проблематику, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

Ранее глава российского государства провел встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Ирана Масудом Пезешкианом.