Москва31 авг Вести.Турция десятилетиями находится в "висячем положении" в плане европерспектив, заявил ИС "Вести" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что не все страны стремятся к евроинтеграции.

Не все выступают за. Я, например, как тюрколог, могу сказать, что уже не одно десятилетие Турция в плане своих европерспектив находится в таком висячем положении, а с приходом президента Эрдогана, собственно, ей уже надоело быть в висячем положении, они просто оставили эту тему на самотек