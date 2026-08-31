17:20 31 августа 2026 17:29 31.08.2026Татьяна РутковскаяПолитикаПесков на вопрос о посредничестве Турции предложил дождаться предложений АнкарыПесков на вопрос о посредничестве Турции предложил дождаться предложений АнкарыСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква31 авгВести.Об этом ИС "Вести" заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.Читайте такжеПесков: Москва рада усилиям любой страны по урегулированию на Украине17:17 Песков заявил, что Киев пока не поддается воздействию посредников17:13 Украинская сторона не хочет заниматься реальным урегулированием, заявил Песков19:12 30 авгПесков об Анкоридже: Россия ждет предложений с американской стороны14:19 24 июлПесков: контакты по украинскому урегулированию идут12:34 23 июлПесков: быстрых перспектив для переговорного процесса по Украине нет00:03 17 июлПесков: Россия признательна Турции за содействие в украинском вопросе13:14 16 июлПесков заявил о сохранении Россией открытости к мирным переговорам12:56 5 июлПолитика31.08.2026