Путин и Эрдоган начали переговоры в Бишкеке

Путин и Эрдоган проводят двустороннюю встречу в Бишкеке Путин и Эрдоган начали переговоры в Бишкеке

Москва1 сен Вести.Президент России Владимир Путин проводит встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Бишкеке.

31 августа Путин прибыл в Киргизию, где принимает участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Переговоры лидеров стартовали в государственной резиденции "Ала-Арча" в Зале аксакалов. Ожидается, что президенты затронут ситуацию в Черном море, украинскую проблематику, а также вопросы торгово-экономического сотрудничества между Россией и Турцией.

Ранее глава российского государства провел встречи с председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди, лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, а также президентами Таджикистана Эмомали Рахмоном и Ирана Масудом Пезешкианом.