Москва1 сенВести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на рост числа российских туристов в Турции. По итогам 2025 года турпоток составил почти 7 млн человек.
Российский лидер отметил значительный потенциал для развития сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной сфере.
Увеличивается поток российских туристов. По итогам 2025 года их уже почти 7 миллионов человексказал Владимир Путин
Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между РФ и Турцией остается высоким, страны продолжают реализацию крупных совместных проектов.
Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Киргизии в рамках мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).