Путин: по итогам 2025 года Турцию посетили почти 7 млн российских туристов

Путин: в 2025 году в Турции побывали почти 7 млн туристов из РФ Путин: по итогам 2025 года Турцию посетили почти 7 млн российских туристов

Москва1 сен Вести.Президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом указал на рост числа российских туристов в Турции. По итогам 2025 года турпоток составил почти 7 млн человек.

Российский лидер отметил значительный потенциал для развития сотрудничества двух стран в культурно-гуманитарной сфере.

Увеличивается поток российских туристов. По итогам 2025 года их уже почти 7 миллионов человек сказал Владимир Путин

Он также отметил, что уровень экономического сотрудничества между РФ и Турцией остается высоким, страны продолжают реализацию крупных совместных проектов.

Переговоры Путина и Эрдогана прошли в Киргизии в рамках мероприятий саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).