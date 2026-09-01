Эрдоган заявил, что строительство АЭС "Аккую" находится на завершающей стадии

Эрдоган предложил Путину вместе ввести в строй АЭС "Аккую" Эрдоган заявил, что строительство АЭС "Аккую" находится на завершающей стадии

Москва1 сен Вести.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным предложил ему совместно ввести в строй АЭС "Аккую".

По словам турецкого лидера, атомная электростанция находится на завершающем этапе подготовки к пуску.

И мы ждем [Вас], чтобы уже завершить строительство и ввести в строй станцию сказал Эрдоган Путину

Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что уверен в начале работы "Аккую" в 2026 году.

Российский лидер также добавил, что Турция и Россия намерены не останавливаться на достигнутом и будут развивать сотрудничество в рамках новых крупных совместных инициатив.

Встреча глав государств состоялась в рамках юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который проходит в Бишкеке.