Москва17 июн Вести.Россия готова к созданию двусторонней межправительственной комиссии по развитию топливно-энергетического комплекса. Об этом в ходе встречи с султаном государства Бруней-Даруссалам Хассаналом Болкиахом заявил президент РФ Владимир Путин.

На саммите Россия-АСЕАН в Казани российский лидер отметил, что у стран также есть большой потенциал в развитии туризма и гуманитарного сотрудничества.

Считаю, что можно подумать и о создании двусторонней межправкомиссии, которая позволила бы вести системную работу по развитию топливно-энергетического и иного сотрудничества сказал российский лидер

Путин также поблагодарил Болкиаха за то, что Бруней сохраняет сбалансированную позицию в международных вопросах.

Ранее Путин заявил, что Россия и АСЕАН накопили солидный опыт сотрудничества и создали хороший задел на будущее.