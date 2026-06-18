Москва18 июн Вести.Россия готова нарастить поставки удобрений участникам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), заявил президент РФ Владимир Путин на саммите Россия — АСЕАН.

При этом, добавил он, Москва продолжит поставлять столь востребованные партнерами продовольствие и энергоносители.

Россия предлагает нарастить экспорт в государства АСЕАН продукции с высокой добавленной стоимостью, включая и удобрения, и лекарственные препараты сказал президент

Ранее Владимир Путин заявил, что партнерство России и АСЕАН благотворно влияет на стабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также отметил, что АСЕАН пользуется авторитетом во всем мире. По словам главы государства, объединение выстроило систему сотрудничества между государствами с опорой на международное право и взаимный учет интересов.