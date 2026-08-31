На встрече с Моди Путин отметил рост туристических обменов России и Индии

Путин отметил рост туристических обменов между РФ и Индией На встрече с Моди Путин отметил рост туристических обменов России и Индии

Москва31 авг Вести.Президент России Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди отметил рост туристических обменов между двумя странами.

Интенсивно осуществляются туристические обмены​​​. Рост в 2025 году составил 16% сказал Путин

Он также отметил, что Индия находится в числе лидеров по числу обучающихся в РФ студентов – на сегодняшний день их почти 40 тыс. человек.

Ранее посол Индии в Москве Винай Кумар сообщил, что РФ может стать первой страной, с которой Индия введет безвизовый режим.