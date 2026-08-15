Путин поздравил Индию с Днем независимости Путин направил руководству Индии поздравления по случаю Дня независимости

Москва15 авг Вести.Президент России Владимир Путин направил президенту и премьер-министру Индии Дроупади Мурму и Нарендре Моди поздравления по случаю Дня независимости республики. Поздравительная телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание, что Индия добивается впечатляющих успехов в экономической, социальной и научно-технической сферах, а также заслуженно пользуется высоким авторитетом на международной арене.

Отношения между Россией и Индией успешно развиваются в духе особо привилегированного стратегического партнерства. Москва и Нью-Дели плодотворно сотрудничают на самых различных направлениях, эффективно взаимодействуют в рамках ООН, ШОС, БРИКС и других многосторонних структур говорится в телеграмме

Российский лидер выразил уверенность, что Россия и Индия совестными усилиями продолжат наращивать конструктивные связи между двумя странами на благо российского и индийского народов и в интересах укрепления мировой безопасности и стабильности.

Путин пожелал президенту и премьеру Индии здоровья и успехов, а народу страны - счастья и благополучия.

Ранее вице-премьер России Александр Новак заявил, что Москва заинтересована в привлечении инвестиций Индии в российский нефтегазовый сектор. Сообщалось также, что Индия готова совместно с РФ развивать Северный морской пут и сотрудничать в области судостроения и судоремонта.