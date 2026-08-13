Москва13 авгВести.Россия выражает свою заинтересованность в привлечении инвестиций Индии в российский нефтегазовый сектор. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, слова которого приводит пресс-служба правительства.
По его информации, Индия выступит страной - партнером международного форума "Российская энергетическая неделя", который пройдет с 14 по 16 октября в Москве. Федерация индийской нефтяной промышленности организует стенд, на котором будут представлены проекты восьми ведущих компаний нефтяной отрасли страны.
Россия заинтересована в привлечении инвестиций Индии в нефтегазовый российский сектор и в развитии сбытовой сети с участием российских компаний в Индиисказал Новак
По словам вице-премьера, отношения между Москвой и Нью-Дели носят характер стратегического партнерства, а в рамках нефтегазовых проектов активно продвигается двустороннее взаимовыгодное сотрудничество.
Индия станет первой официальной страной – партнером Российской энергетической недели за все время существования форума.