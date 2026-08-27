Посол Кумар: Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвиз

Посол Кумар: Россия может стать первой безвизовой страной для Индии Посол Кумар: Россия может стать первой страной, с которой Индия введет безвиз

Москва27 авг Вести.Индия рассматривает Россию как возможную первую страну, с которой будет введен безвизовый режим. Об этом в беседе с "Известиями" заявил посол республики в Москве Винай Кумар.

Мы поддерживаем контакт с Россией по этому вопросу сказал Кумар

Он добавил, что пока нет точных дат, когда это решение будет принято.

Дипломат отметил, что у Индии нет безвизового режима ни с одной страной, поэтому сторонам еще нужно будет согласовать технические процедуры. На сегодняшний день безвизовый въезд разрешен только госслужащим и дипломатам.

Ранее министр экономического развития России Максим Решетников заявил, что прямые авиарейсы между Россией и Мьянмой могут снова запустить в октябре. По словам министра, у двух стран с учетом введения безвизового режима есть значительные перспективы в туризме, хотя пока цифры скромные: ежегодно Мьянму посещает порядка 4 тысяч российских туристов.