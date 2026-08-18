"Известия": РФ и Малайзия завершат согласование безвизового режима до конца года

Россия и Малайзия планируют согласовать безвизовый режим до конца 2026 года "Известия": РФ и Малайзия завершат согласование безвизового режима до конца года

Москва18 авг Вести.Россия и Малайзия намерены окончательно согласовать взаимный безвизовый режим до конца 2026 года. Об этом "Известиям" сообщили в посольстве РФ в стране.

В диппредставительстве отметили, что на данный момент профильные ведомства двух стран продолжают работу над проектом соглашения о частичной отмене визовых требований.

Документ находится в высокой степени готовности. В ходе прошедшего на днях во Владивостоке пятого заседания совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству стороны выразили намерение завершить процесс согласования до конца текущего года говорится в публикации

Кроме того, в российском посольстве отметили значительный общественный интерес в Малайзии к скорейшему запуску соответствующего упрощенного режима, который даст возможность населению этой страны совершать краткосрочные поездки в РФ без необходимости получения виз.

Ранее министр науки и высшего образования Валерий Фальков подчеркнул позитивную динамику туристического обмена между Россией и Малайзией. По его словам, в 2025 году Малайзию посетили 140 тыс. россиян, что стало рекордом. Фальков назвал приоритетной задачей в сотрудничестве между Россией и Малайзией возобновление прямого авиасообщения между двумя странами.