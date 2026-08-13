Фальков: возобновление прямых рейсов из России в Малайзию – приоритетная задача

Фальков: Россия намерена возобновить прямое авиасообщение с Малайзией Фальков: возобновление прямых рейсов из России в Малайзию – приоритетная задача

Москва13 авг Вести.Приоритетной задачей в сотрудничестве между Россией и Малайзией является возобновление прямого авиасообщения между двумя странами, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РИА Новости.

Последовательно развиваются транспортные и логистические связи, открыты новые маршруты морских перевозок между нашими странами. Приоритетной задачей остается возобновление прямого авиасообщения приводит РИА Новости слова Фалькова

Министр отметил позитивную динамику туристического обмена между Россией и Малайзией. Так, в 2025 году Малайзию посетили 140 тыс. россиян, что стало рекордом. Растет и количество малайзийских туристов в России.

Глава департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития Никита Кондратьев заявлял, что Россия в 2026 году намерена запустить прямое авиасообщение с Малайзией.