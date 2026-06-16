Загайнов: страны ЮВА заинтересованы в расширении авиасообщения с Россией

Загайнов: Россия видит интерес стран ЮВА в расширении прямого авиасообщения Загайнов: страны ЮВА заинтересованы в расширении авиасообщения с Россией

Москва16 июн Вести.Москва видит заинтересованность государств Юго-Восточной Азии (ЮВА) в расширении прямого авиасообщения с Россией. Об этом заявил постоянный представитель России при АСЕАН Евгений Загайнов.

Он рассказал в беседе с РИА Новости, что уже есть успешный опыт организации прямого авиасообщения между РФ и Мьянмой.

Фиксируем заинтересованность государств ЮВА в расширении прямого авиасообщения сказал Загайнов

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко рассказал, что Москва стремится развивать авиасообщение со странами Азии. По его словам, страны Юго-Восточной Азии хотят привлечь российских туристов.