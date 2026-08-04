В России заявили о готовности рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Мексикой Минтранс: РФ готова рассмотреть запуск прямых авиарейсов с Мексикой

Москва4 авг Вести.Россия готова рассмотреть заявки по вопросу выполнения прямых авиарейсов с Мексикой при заинтересованности мексиканской стороны. Об этом сообщили ТАСС в российском Минтрансе.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас вопрос начала выполнения прямых полетов между странами не обсуждается.

В случае заинтересованности мексиканской стороны в выполнении полетов российская сторона рассмотрит соответствующие заявки добавили в Минтрансе РФ

До этого "Известия" сообщили, что мексиканское посольство ведет переговоры с российской стороной о возможности восстановления прямых чартерных рейсов между странами. Отмечалось, что пока переговоры проводятся неофициально. Основой для них послужил взаимный интерес россиян к поездкам в Мексику и мексиканцев - к посещению России.