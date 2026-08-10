Росавиация открыла авиасообщение из РФ в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн

Росавиация открыла авиасообщение из России в два новых аэропорта Египта Росавиация открыла авиасообщение из РФ в аэропорты Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн

Москва10 авг Вести.Еще два аэропорта Египта стали доступны для прямых перелетов из России, сообщила Росавиация в мессенджере MAX.

Ведомство направило в посольство Египта просьбу проинформировать компетентные ведомства и авиакомпании об этом.

Росавиация проинформировала российских авиаперевозчиков о возможности направления заявлений на получение допуска для выполнения регулярных полетов в Борг-эль-Араб и Эль-Аламейн и о готовности агентства рассматривать заявки на выполнение чартерных полетов в указанные пункты говорится в сообщении

Ранее иракская авиакомпания Iraqi Airways возобновила перелеты в Россию после нескольких месяцев перерыва.