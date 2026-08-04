Мексиканские дипломаты обсуждают с Москвой возобновление прямых чартеров Посольство Мексики обсуждает с РФ варианты возобновления прямого авиасообщения

Москва4 авг Вести.Мексиканское посольство ведет переговоры с российской стороной о возможности восстановления прямых чартерных рейсов между странами.

По словам дипломатов, в обсуждении данного вопроса участвуют представители российских властей, туриндустрии и авиакомпаний, сообщает газета "Известия".

Все это делается для того, чтобы облегчить перемещение путешественников между нашими странами отметили дипломаты

После закрытия западного воздушного пространства для российских самолетов альтернативные маршруты через Атлантику или Африку значительно увеличивают время в пути — до 18–20 часов.

С технической точки зрения организация подобных перевозок требует создания коммерчески жизнеспособной структуры и получения соответствующих разрешений от компетентных авиационных властей пояснили мексиканские дипломаты

Представители посольства уточнили, что переговоры пока проводятся неофициально. Основой для них служит взаимные интерес россиян к поездкам в Мексику и мексиканцев - к посещению России. Дипломаты добавили, что открытие рейсов, в конечном счете, будет зависеть от подтверждения их коммерческой целесообразности и разрешений от властей обеих стран.

По данным Российского союза туриндустрии (РСТ), даже без прямого авиасообщения Мексику ежемесячно посещают до 5 тысяч россиян.

Ранее стало известно, что в августе 2026 года может быть запущено прямое авиасообщение между Россией и Пакистаном.