Запуск авиарейсов из России в Малайзию может быть перенесен Запуск прямых авиаперелетов Малайзия — РФ могут перенести из-за Ближнего Востока

Москва4 мая Вести.Запуск авиарейсов из России в Малайзию может быть отложен с учетом продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай в беседе с газетой "Известия".

Дипломат добавил, что в целом вопрос об организации прямых авиарейсов можно считать решенным, проводимые в настоящее время переговоры связаны с коммерческими вопросами.

Посол отметил, что слышал о планах открыть воздушное сообщение между странами в первом квартале 2026 года.

Но с учетом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему все идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесены допустил Чеонг Лун Лай

В начале апреля президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо сообщил, что представители южнокорейских авиакомпаний ведут консультации с российской стороной по поводу возможности возобновить прямые рейсы.