Москва4 маяВести.Запуск авиарейсов из России в Малайзию может быть отложен с учетом продолжающейся эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Об этом заявил посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай в беседе с газетой "Известия".
Дипломат добавил, что в целом вопрос об организации прямых авиарейсов можно считать решенным, проводимые в настоящее время переговоры связаны с коммерческими вопросами.
Посол отметил, что слышал о планах открыть воздушное сообщение между странами в первом квартале 2026 года.
Но с учетом нынешней ситуации на Ближнем Востоке и того, к чему все идет, в частности проблем с топливом и всего остального, я думаю, что даты будут перенесеныдопустил Чеонг Лун Лай
В начале апреля президент Корейско-российского делового совета Пак Чжон Хо сообщил, что представители южнокорейских авиакомпаний ведут консультации с российской стороной по поводу возможности возобновить прямые рейсы.