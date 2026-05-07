Запуск чартеров между Россией и Малайзией отложен из-за отсутствия заказчика

Минтранс РФ: запуск чартеров между Россией и Малайзией перенесен Запуск чартеров между Россией и Малайзией отложен из-за отсутствия заказчика

Москва7 мая Вести.Запуск чартеров между Россией и Малайзией отложен из-за отсутствия заказчика со стороны турбизнеса. Об этом ТАСС рассказали в Минтрансе РФ.

В ведомстве подчеркнули, что у российских авиаперевозчиков есть право выполнять рейсы в Куала-Лумпур и на Лангкави.

Запуск чартерной полетной программы [между Россией и Малайзией] перенесен ввиду отсутствия заказчика от туристической отрасли заявили в министерстве

Ранее посол Малайзии в России Чеонг Лун Лай сообщил, что запуск рейсов может быть отложен с учетом кризиса на Ближнем Востоке.