Кондратьев: РФ хочет запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году

РФ планирует запустить прямые рейсы в Малайзию и нарастить полеты в Индонезию Кондратьев: РФ хочет запустить прямое авиасообщение с Малайзией в этом году

Москва9 июн Вести.Россия в этом году намерена запустить прямое авиасообщение с Малайзией и нарастить число рейсов в Индонезию, Китай и Индию, а также в страны Ближнего Востока после нормализации обстановки в регионе, заявил директор департамента многостороннего экономического сотрудничества Минэкономразвития РФ Никита Кондратьев.

Об этом он сказал в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Конечно, хотелось бы Малайзию запустить, нарастить количество рейсов в Индонезию. Не с точки зрения только выезда наших граждан на Бали, но и с точки зрения приезда индонезийцев в Москву цитирует агентство Кондратьева

Как подчеркнул чиновник, задача перед властями стоит "не столько в открытии новых направлений, сколько в наращивании рейсов и обеспечении спроса именно иностранных туристов на поездки в Россию".

Кроме того, отметил Кондратьев, российская сторона планирует нарастить число рейсов со странами Ближнего Востока после нормализации ситуации в регионе, а также с Китаем и Индией.

Он указал, что сейчас между РФ и Индией выполняется 13-14 рейсов в неделю и, со своей стороны, власти понимают, что это "жесткие ограничения по турпотоку". В настоящее время стоит задача привлечь индийских перевозчиков к перевозке. По словам главы департамента ведомства, в Индию "летает только две российских авиакомпании на данный момент, которые прежде всего нацелены на вывоз" российских граждан туда.

Ранее на полях ПМЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что Россия ведет переговоры о полной отмене визового режима с Малайзией, Индонезией, Бахрейном и Кувейтом.