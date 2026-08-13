Роснано и NanoMalaysia хоят создать совместное предприятие в Малайзии

Роснано и NanoMalaysia намерены создать СП в Малайзии Роснано и NanoMalaysia хоят создать совместное предприятие в Малайзии

Москва13 авг Вести.Роснано и компания NanoMalaysia работают над созданием совместного предприятия (СП) в Малайзии, стороны могут подписать соглашение на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет в России в сентябре, заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РИА Новости.

Приветствуем восстановление контактов в области нанотехнологий. Компания Роснано и NanoMalaysia прорабатывают вопрос создания совместного предприятия на территории Малайзии приводит РИА Новости слова Фалькова

Проект направлен на коммерциализацию нанотехнологической и интеллектуальной собственности, уточнил министр.

Глава департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов Минэкономразвития Никита Кондратьев сообщил, что Россия ведет переговоры о введении безвизового режима с Малайзией.