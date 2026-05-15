Лавров встретился с главой МИД Малайзии на министерском саммите БРИКС Лавров и глава МИД Малайзии провели переговоры в рамках БРИКС

Москва15 мая Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном на полях заседания саммита министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.

В начале встречи российский министр отметил недавний визит в Москву верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, назвав его "очень успешным".

Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. В праздничный день 9 мая также состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече он пригласил российского лидера в 2027 году посетить Малайзию.