Москва15 маяВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу с главой МИД Малайзии Мохамадом Хасаном на полях заседания саммита министров иностранных дел (СМИД) БРИКС.
В начале встречи российский министр отметил недавний визит в Москву верховного правителя Малайзии султана Ибрагима, назвав его "очень успешным".
Верховный правитель Малайзии прибыл в Москву для участия в торжественных мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы. В праздничный день 9 мая также состоялась его встреча с президентом России Владимиром Путиным в Кремле. На встрече он пригласил российского лидера в 2027 году посетить Малайзию.