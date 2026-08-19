Москва19 авгВести.Прямые авиарейсы между Россией и Мьянмой могут снова запустить в октябре, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.
В среду проходит Российско-мьянманский бизнес-форум. Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с приехавшим в Россию лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.
Решетников отметил на форуме, что у двух стран с учетом введения безвизового режима есть значительные перспективы в туризме, хотя пока цифры скромные: ежегодно Мьянму посещает порядка 4 тысяч российских туристов.
Дополнительным стимулом станет возобновление прямого сообщения, авиасообщения, в октябре, как раз когда в Мьянме начинается сезонотметил министр
По его словам, сейчас туроператоры формируют пакетные туры с посещением Мьянмы.
Прямое авиасообщение между РФ и Мьянмой возобновилось в 2023 года после 30-летнего перерыва, однако в феврале 2026 года было прекращено из-за низкой нагрузки.
Ранее Решетников отмечал, что Мьянму как направление для туризма отличают отличные пляжи, налаженная инфраструктура, красивая природа и богатая история.