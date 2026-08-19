Решетников: прямое авиасообщение России с Мьянмой могут возобновить в октябре

Прямое авиасообщение между РФ и Мьянмой может возобновиться в октябре Решетников: прямое авиасообщение России с Мьянмой могут возобновить в октябре

Москва19 авг Вести.Прямые авиарейсы между Россией и Мьянмой могут снова запустить в октябре, заявил министр экономического развития России Максим Решетников.

В среду проходит Российско-мьянманский бизнес-форум. Ранее президент РФ Владимир Путин встретился с приехавшим в Россию лидером Мьянмы Мин Аун Хлайном.

Решетников отметил на форуме, что у двух стран с учетом введения безвизового режима есть значительные перспективы в туризме, хотя пока цифры скромные: ежегодно Мьянму посещает порядка 4 тысяч российских туристов.

Дополнительным стимулом станет возобновление прямого сообщения, авиасообщения, в октябре, как раз когда в Мьянме начинается сезон отметил министр

По его словам, сейчас туроператоры формируют пакетные туры с посещением Мьянмы.

Прямое авиасообщение между РФ и Мьянмой возобновилось в 2023 года после 30-летнего перерыва, однако в феврале 2026 года было прекращено из-за низкой нагрузки.

Ранее Решетников отмечал, что Мьянму как направление для туризма отличают отличные пляжи, налаженная инфраструктура, красивая природа и богатая история.