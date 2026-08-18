Решетников рассказал, благодаря чему россияне могут хорошо отдохнуть в Мьянме Решетников назвал преимущества отдыха в Мьянме для россиян

Москва18 авг Вести.Мьянму как направление для туризма отличают отличные пляжи, налаженная инфраструктура, красивая природа и богатая история. Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, прямые авиарейсы из России в Мьянму появляются в сезон.

На сегодняшний момент прямых рейсов нет, но они у нас появляются на сезон. Сезон в Мьянме начинается где-то с ноября. С ноября по февраль — это лучшее время, где-то пораньше, где-то попозже. Летают, как правило, "Мьянманские авиалинии", летают в Новосибирск. То есть Новосибирск как некий хаб, где у нас собираются и дальше летят на Ингон и на Мандалай, там, две точки как бы. В целом страна, конечно, безумно интересная. Во-первых, буддизм и паломники едут. Во-вторых, богатейшая история. Пляжи отличные, действительно уникальное море, абсолютно чистое, и так далее рассказал Решетников

По его словам, в Мьянме достаточно много четырехзвездочных отелей, также там принимаются карты платежной системы "Мир".

Там есть культура приема туристов, потому что все-таки китайские туристы туда достаточно активно едут, и там есть "четверки", достаточно много отелей-"четверок". Что еще? "Мир" принимают, есть возможность поменять валюту - то есть проблемы с платежами, может быть, не на 100%, но, в общем и целом, мьянманские власти очень большие усилия прилагают, чтобы это решить отметил министр

Пока, по его словам, это скорее нишевый отдых, но российская сторона прилагает усилия для того, чтобы сделать его более доступным.

В силу транспортной удаленности нельзя сказать, что отпуск массовый и дешевый, все-таки он достаточно нишевый. Но мы прикладываем все усилия для того, чтобы он стал более массовым, чтобы снижались цены, чтобы сообщение со временем нарастить, потому что, конечно, нашим туристам нужна возможность выбора. И ясно, что там рядом Таиланд, достаточно раскатанное направление, но, конечно, Мьянма - с точки зрения экологии в первую очередь и антропогенной нагрузки, которая существенно ниже, природа нетронутая, - конечно, всем рекомендую при возможности посещать сказал Решетников

Свой комментарий глава Минэкономразвития дал на полях визита в Россию президента Мьянмы Мин Аун Хлайна. Президент РФ Владимир Путин провел с мьянманским коллегой переговоры, по итогам которых состоялась церемония обмена документами.