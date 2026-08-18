РФ и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

Россия и Мьянма договорились совместно противостоять санкциям РФ и Мьянма подписали декларацию о противодействии санкциям

Москва18 авг Вести.Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям и смягчении их последствий.

Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с мьянманским коллегой Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию. По итогам переговоров состоялась церемония обмена документами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией… о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мер было сказано в ходе церемонии

Ранее в Минобороны России отмечали, что на фоне санкционной кампании Запада против обеих стран Россия и Мьянма продолжают оказывать друг другу безоговорочную поддержку и действовать как стратегические партнеры.