Москва18 авгВести.Россия и Мьянма подписали совместную декларацию о противодействии санкциям и смягчении их последствий.
Во вторник президент РФ Владимир Путин провел переговоры с мьянманским коллегой Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию. По итогам переговоров состоялась церемония обмена документами.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Республики Союз Мьянма У Тин Маун Све обмениваются декларацией… о путях и средствах противодействия, смягчения и компенсирования негативных последствий односторонних принудительных мербыло сказано в ходе церемонии
Ранее в Минобороны России отмечали, что на фоне санкционной кампании Запада против обеих стран Россия и Мьянма продолжают оказывать друг другу безоговорочную поддержку и действовать как стратегические партнеры.