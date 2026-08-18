Москва18 авгВести.Президент РФ Владимир Путин сообщил о хороших перспективах организации поставок в Мьянму российского сжиженного природного газа (СПГ), в том числе для транзита в другие страны.
Во вторник Путин провел переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию.
Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа, и не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государствасказал президент в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров
В июле сообщалось, что Россия стала вторым после США поставщиком СПГ в Европу.