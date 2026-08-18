Путин: есть хорошие перспективы организации поставок в Мьянму российского СПГ

Путин отметил перспективы экспорта СПГ в Мьянму Путин: есть хорошие перспективы организации поставок в Мьянму российского СПГ

Москва18 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин сообщил о хороших перспективах организации поставок в Мьянму российского сжиженного природного газа (СПГ), в том числе для транзита в другие страны.

Во вторник Путин провел переговоры с президентом Мьянмы Мин Аун Хлайном, прибывшим в Россию.

Имеются хорошие перспективы для организации экспорта в Мьянму сжиженного природного газа, и не только для внутреннего потребления, но и для транзитных поставок в соседние государства сказал президент в заявлении по итогам российско-мьянманских переговоров

В июле сообщалось, что Россия стала вторым после США поставщиком СПГ в Европу.