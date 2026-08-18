Путин: РФ обсуждает участие в геологоразведке и добыче углеводородов в Мьянме

Путин: РФ обсуждает с Мьянмой строительство НПЗ и добычу углеводородов Путин: РФ обсуждает участие в геологоразведке и добыче углеводородов в Мьянме

Москва18 авг Вести.Российские компании готовы подключиться к добыче углеводородов и геологоразведке в Мьянме, заявил президент России Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном.

Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфе сказал российский лидер

Также Путин отметил хорошие перспективы экспорта СПГ в Мьянму.