Москва18 авгВести.Российские компании готовы подключиться к добыче углеводородов и геологоразведке в Мьянме, заявил президент России Владимир Путин в заявлении по итогам переговоров с мьянманским лидером Мин Аун Хлайном.
Важной сферой взаимодействия двух стран является энергетика. На повестке дня совместное строительство на юге Мьянмы электростанции и нефтеперерабатывающего завода. Российские компании также готовы подключиться к геологоразведке и добыче углеводородов, в том числе на шельфесказал российский лидер
Также Путин отметил хорошие перспективы экспорта СПГ в Мьянму.