Путин призвал работать над укреплением ресурсной базы ядерного топлива Путин: надо работать над укреплением собственной ресурсной базы топлива

Москва20 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин призвал работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития атомной энергетики в России.

Надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения сказал глава государства

Путин назвал обеспеченность атомных станций топливом одной из важнейших задач.

Ранее о проведении большого совещания по атомной энергетике сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.