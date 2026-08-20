Москва20 авгВести.Президент РФ Владимир Путин призвал работать над укреплением собственной ресурсной базы ядерного топлива. Об этом он заявил в ходе совещания по вопросам развития атомной энергетики в России.

Надо работать над укреплением собственной ресурсной базы, вести геологоразведку, осваивать месторождения

сказал глава государства

Путин назвал обеспеченность атомных станций топливом одной из важнейших задач.

Ранее о проведении большого совещания по атомной энергетике сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.